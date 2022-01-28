El Mundo: привитым испанцам понадобится третья доза вакцины

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Всем гражданам Испании, которые уже дважды привились от коронавируса, надо будет ввести третью, бустерную, дозу вакцины. Об этом сообщает El Mundo.
Бустерная доза нужна для гарантированной защиты от COVID-19, пишет газета со ссылкой на результаты исследования, проведённого Центрами США по контролю и профилактике заболеваний.
По словам медиков, эффективность вакцины снижается через полгода и особенно это касается штамма «Омикрон». Бустерная доза снова восстанавливает эффективность.