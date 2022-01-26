Рентабельность инвестиций в недвижимость Испании упала до 6,9%

Последние новости Испании на русском языке
В 2021 году рентабельность брутто инвестиций в недвижимость Испании упала до 6,9%, сообщает портал Idealista со ссылкой на собственные подсчёты. Речь идёт о покупке недвижимости с целью её последующей сдачи в аренду. В последнем квартале 2020 года рентабельность испанской недвижимости составляла 7,5%.
Аналитики Idealista говорят, что самым рентабельным типом недвижимости в Испании являются офисы. Если купить офисное помещение и сдавать его в аренду, можно расчитывать на рентабельность брутто на уровне 11,2% (год назад было 10,8%). Коммерческая недвижимость обеспечит рентабельность в размере 9,4% (год назад было 9,3%). А гаражи — 6% (было 6,9%).
Что касается жилья, то самой рентабельной стала недвижимость в Лериде (8,8%). Далее следуют Мурсия (8,1%), Уэльва (7,9%), Санта-Крус-де-Тенерифе (7,5%) и Альмерия (6,9%).
Меньше всего заработают те, кто купит жильё в Сан-Себастьяне (3,7%), Пальме (4,5%), А-Корунье (4,6%), Оуренсе, Мадриде и Барселоне (по 4,7%).