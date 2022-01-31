Валенсию признали самым здоровым городом в мире

Последние новости Испании на русском языке
Британский портал Money.co.uk второй год подряд ставит Валенсию на первое место в рейтинге самых здоровых городов мира.
При составлении рейтинга учитываются следующие факторы: продолжительность жизни, уровень ожирения местных жителей, чистота воздуха, система здравоохранения, безопасность, уровень преступности, число солнечных дней в году. В 2022 году к этому списку также прибавили популярность занятий спортом, доступность медицинских услуг, распространённость психических расстройств.
У Валенсии нет конкурентов по многим из этих критериев. Так, число солнечных часов в году здесь составляет 2696, а средняя температура воздуха на протяжении года равна 19 градусам. В Валенсии много парков и пляжей. Город славится своей кухней и местными продуктами, великолепными фруктами и морепродуктами. Валенсия считается экологически чистым городом. Уровень загрязнения здесь намного ниже, чем в других крупных европейских городах.
В Валенсии великолепная система здравоохранения и образцовые госпитали с высококлассными специалистами и современным оборудованием. В частности, город известен своей эффективной борьбой с онкологическими заболеваниями. Валенсийский институт онкологии (IVO) входит в топ-50 лучших онкоцентров мира.
Наконец, средняя продолжительность жизни в Валенсии составляет 83,5 года. Этому способствуют размеренный образ жизни в сочетании со здоровой средиземноморской диетой.