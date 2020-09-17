Эксперты: иностранные инвесторы вернутся на рынок испанской недвижимости в конце года

Эксперты портала LEM Loan e-Market (платформа для покупки и продажи залоговой недвижимости в Испании и Португалии) ожидают скорое возвращение иностранных инвесторов на рынок испанской недвижимости.
По их прогнозам, уже к концу текущего года иностранцы восстановят свою активность, если не помешает новая вспышка коронавируса. Для них по-прежнему интересны испанские объекты. Спрос никуда не делся, утверждают аналитики. Он просто заморожен.
Эксперты говорят, что до «ковида» Испания считалась среди инвесторов очень «надёжным и привлекательным» рынком. «Рентабельность этого сектора и дальше будет привлекать иностранный капитал, особенно крупных фондов», - говорят в LEM Loan e-Market.
Самые большие надежды в Испании возлагают на инвесторов из США, Великобритании, Германии, Франции. Но также выделяют растущую роль покупателей из Мексики и Венесуэлы.
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