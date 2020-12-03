Девелоперы: рынок испанской курортной недвижимости восстановится в 2022 году

Один из крупнейших девелоперов Великобритании Taylor Wimpey прогнозирует полное восстановление рынка испанской недвижимости в 2022 году.
Испания — одна из тех стран, где компания наиболее активна. В основном работает на Коста-Бланке, Коста-дель-Соль, Майорке и Ибице, фокусируясь на курортной недвижимости.
За 2019 году компания продала 323 дома в Испании на общую сумму 141 млн евро.
Ранее стало известно, что крупнейшие испанские строительные компании — ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL и Sacyr — распродают свои активы из-за пандемии и вызванного ей экономического кризиса.Темы: Недвижимость Бизнес