Прогноз: в ближайшее время 40% испанцев будут жить в съёмных квартирах

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Сейчас 26% испанцев живут в съемных квартирах, но уже скоро этот показатель вырастет до 40%, уверены аналитики компании JLL Espana. Они объясняют это активностью инвесторов и появлением новых многоквартирных домов.
На протяжении 2020 года такие дома пользовались большой популярностью у инвесторов в недвижимость. И по прогнозам аналитиков, эта тенденция продолжится в 2021 году.
Что касается месторасположения новых проектов, очевиден интерес к таким местам, как Барселона. Ещё популярны Гранада и Лас-Пальмас.
С аналитиками JLL согласны их коллеги из компании Atlas Real Estate. Они тоже ожидают быстрый рост числа новостроек под сдачу.