Борцы с окупасами научат полицейских постоять за себя

Организация Desokupa договорилась с испанским профсоюзом полицейских (SUP) об обучении 30 тысяч агентов навыкам самообороны.

Об этом публично заявили генсек SUP Моника Грасиа и лидер Desokupa Даниэль Эстеве, передает телеграм-канал "Недвижимость в Испании"

Desokupa уже давно и эффективно противостоит захватчикам чужого жилья в Испании, помогая выселять сквоттеров в обход официальной процедуре. Главный аргумент Desokupa — физически подготовленные мужчины крепкого телосложения.

От какой-либо причастности к договору между Desokupa и SUP уже поспешили откреститься и руководство Национальной полиции, и МВД, заявив, что полицейские и так могут дать отпор кому угодно.