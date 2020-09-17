Бассейн во дворе увеличивает стоимость квартиры в Испании на 46%

Квартира в доме с бассейном в среднем стоит на 46% больше, чем в доме без бассейна. Об этом свидетельствует информация, полученная порталом Idealista, проанализировавшем все объявления о продаже жилья в Испании, кроме частных домов.
По статистике, только одна из пяти квартир в Испании находится в доме, где есть свой бассейн. И этот фактор существенно влияет на цену. Самая ощутимая разница наблюдается в Андалусии — 83,9%. Далее следуют Эстремадура (65,3%), Арагон (61,2%), Балеарские острова (52,6%) и Валенсия (46,5%).
На противоположном конце рейтинга находятся Кантабрия (разница всего 6,2%), Мурсия (11,5%) и Мадрид (13%).
К слову, Андалусии также является регионом, где таких объектов больше всего — 32,1% квартир находятся в домах с собственным бассейном.Темы: Недвижимость