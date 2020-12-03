Барселона выделит 166 млн евро на солнечные панели

Власти Барселоны одобрили выделение 50 млн евро на установку солнечных панелей на крышах частных домов. Вскоре финансирование этого проекта планируют довести до 166 млн евро.
Вырабатываемой солнечной энергией планируется обеспечивать работу госпиталей, спортивных центров и других общественных учреждений. Финансирование проекта полностью ляжет плечи городского бюджета.
Мэрия Барселоны поэтапно превращает каталонскую столицу в экологически чистый город. В ноябре было объявлено о начале реализации масштабного проекта преобразования городского пространства. К 2030 году каждая третья улица Сан-Марти и Эшампле будет пешеходной и везде разобьют сады.Темы: Недвижимость Барселона