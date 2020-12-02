Выставлен на продажу особняк экс-главы Мадрида

Особняк экс-президента автономного сообщества Мадрид выставлен на продажу почти за миллион евро. Эсперанса Агирре владеет объектом после смерти своей тёщи — маркизы Беатрис Вальдес. Есть и другие наследники.
Исторический особняк находится в городке Правиа (Астурия), в самом его центре. Трёхэтажный дом, который в некоторых источниках также называют «дворцом», построен в XVIII веке. Его общая площадь 700 квадратных метров, а площадь участка — 1780. В особняке есть 11 спален, девять ванных комнат, две кухни, пять гостиных и столовая. К дому примыкают два внутренних дворика и две конюшни. Ещё есть хозяйские постройки, часовня и смотровая площадка. Фрески, мраморная лестница и полы из каштана.
Всё это великолепие, по данным газеты El Comercio de Asturias, наследники решили выставить на продажу за 980 тыс. евро.
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