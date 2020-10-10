Bankinter: цены на недвижимость в Испании упадут на 9% до конца следующего года

Аналитики банка Bankinter ухудшили прогноз для рынка недвижимости Испании. Они полагают, что в этом году цены снизятся на 4%, а в следующем — ещё на 5%. И раньше 2022 года восстановление не начнётся. Ещё в апреле в Bankinter прогнозировали 6-процентное падение цен за два года.
При этом в некоторых случаях падение может быть ещё драматичнее. Например, в дорогих районах крупных городов эксперты ждут обвала цен на 10%.
Что касается числа сделок кули-продажи жилья в Испании, в исследовании подчеркивается, что они упадут на 35% в 2020 году из-за низкого уровня активности, ожидаемого в оставшуюся часть года, но отыграют 30% в 2021 году.
Кроме того, популярность удаленной работы и электронной торговли во время пандемии коронавируса приведет к снижению заполняемости и арендной платы офисов и торговых центров.
На прибыльность отелей также повлияет низкая туристическая активность, которая не восстановится до 2023 года.Темы: Недвижимость Бизнес