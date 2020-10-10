Bankinter: цены на недвижимость в Испании упадут на 9% до конца следующего года

Аналитики банка Bankinter ухудшили прогноз для рынка недвижимости Испании. Они полагают, что в этом году цены снизятся на 4%, а в следующем — ещё на 5%. И раньше 2022 года восстановление не начнётся. Ещё в апреле в Bankinter прогнозировали 6-процентное падение цен за два года.