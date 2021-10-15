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Испанский банк Santander решил превратить закрытые офисы в жилую недвижимость. Для этого будет задействована компания RetailCo.
Ей предстоит перестроить 746 закрытых офисов в жильё, которое впоследствии будет сдаваться в аренду. Это примерно 200 тысяч квадратных метров.
До сегодняшнего дня закрывающиеся банковские офисы в основном становились супермаркетами, бутиками, сервисными центрами, магазинами шаговой доступности и т.д.
В 2019 году банк решил закрыть 1150 отделений и сократить 3700 сотрудников. Банк активно развивает альтернативные виды бизнеса. Например, активно растёт сеть кафе в испанских кампусах под названием Work Café.