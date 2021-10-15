В Испании устроили большую распродажу недвижимости

Последние новости Испании на русском языке
Банк Cajamar и компания Haya Real Estate запустили распродажу недвижимости в Испании со скидками до 40%.
Всего на продажу выставили 9700 объектов. Это квартиры, дома, гаражи, складские и коммерческие помещения, офисы, промышленные здания и земельные участки.
Объекты разбросаны по всей стране и находятся как в крупных городах, так и в мелких посёлках. Большинство из них сосредоточено в автономном сообществе Валенсия (3635 объектов), Андалусии (3425) и Мурсии (1470). Много объектов в самой Валенсии, Кастельоне и Аликанте, а также в Альмерии, Малаге и Гранаде.
Покупатели жилой недвижимости также смогут воспользоваться финансированием от банка Cajamar.
Акция продлится до 31 декабря.