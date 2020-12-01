Аренда жилья в Испании подешевела в ноябре

Ноябрь завершился падением средней арендной платы на испанском рынке недвижимости. Цены снизились на 1,3% до 11,2 евро за квадратный метр в месяц. Квартальное снижение составило 2,3%. При этом в годовом исчислении цены в ноябре выросли на 3,6%. Об этом свидетельствует доклад аналитиков портала Idealista.
Аренда жилья подешевела в 13 автономных сообществах. Лидируют Каталония (-3,4%), Мурсия (-2,1%) и Мадрид (-1,8%). За ними следуют падения в Кантабрии и Ла-Риохе (-1,6% в обоих регионах), Балеарских островах (-1%), Галисии (-0,8%), Стране Басков (-0,5%), Кастилии-и-Леоне (- 0,4%), Арагон (-0,3%), на Канарских островах, в Кастилии-Ла-Манче (-0,2% в обоих случаях) и Валенсии (-0,1%). Цены выросли в Эстремадуре (0,5%), Наварре и Андалусии (0,4% в обоих регионах). И не изменились в Астурии.
Мадрид (14,5 евро за квадратный метр) — самый дорогой регион для квартиросъёмщиков. За ним следуют Каталония (14 евро за квадрат), Страна Басков (12,3 евро) и Балеарские острова (11,9 евро). Самые доступные регионы — Эстремадура (5,3 евро за метр) и Кастилия-ла-Манча (5,7 евро).Темы: Недвижимость