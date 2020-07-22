Запреты на опыты с животными мешают испанцам работать над вакциной

Испанские учёные жалуются на массу ограничений при проведении опытов над животными. Законы мешают разработке эффективной вакцины против COVID-19. «У нас даже нет крыс для экспериментов», - цитируют местные СМИ профессора фармакологии из Университета Вальядолида Луиса Мартина Ариаса.
Профессор отмечает, что страны, где законы не такие строгие, гораздо быстрее продвигаются в этом направлении. Он привёл в пример Китай и США. По его словам, это приведёт к тому, что Испания будет зависеть от других стран, когда вакцина, наконец, будет найдена.
Профессор подчёркивает, что для лабораторий нужны такие животные, генетический код которых наиболее близок к человеческому. Что касается обезьян, то эксперименты с ними полностью запрещены указом от 2013 года. Можно работать только с макаками и генетически модифицированными мышами. «Макака-резус — хорошая модель, но она генетически далека от нас», - сетует он. А лабораторных мышей катастрофически не хватает в Испании, говорит Ариас. По его словам, много научных исследований сейчас заморожено именно по этой причине.
«Общественность встаёт на защиту животных из-за недостатка информирования. Им не говорят, к чему это приведёт. Сейчас у нас даже нет мышей, чтобы экспериментировать с этими вакцинами», - говорит профессор. «Пару дней назад стало известно, что Испания стоит в очереди в иностранных лабораториях, которые продают модифицированных мышей», - рассказал он.Темы: Наука