Разработчики из Италии и Испании создали умную маску от коронавируса

Маска Cliu защищает от вирусов и её не нужно менять. Достаточно дезинфицировать и подзаряжать. Гаджет разработала международная команда специалистов из Испании и Италии. За дизайн отвечали испанцы.
Маска оборудована Bluetooth, микрофоном и встроенными сенсорами. «Она способна следить за состояние здоровья, контролировать дыхание и оценивать качество воздуха», - говорят разработчики.
После использования маску надо подключить к зарядному устройству, которое одновременно является и дезинфектором. Специальные лампы убивают все болезнетворные организмы, делая маску снова пригодной для использования.
Стоит такая маска от 99 до 250 евро в зависимости от набора функций.Темы: Наука