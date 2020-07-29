Испанские врачи описали головную боль при коронавирусе

Сильная головная боль считается ярким и частым симптомом при коронавирусе. Но её можно легко перепутать с обычной головной болью. Учёные из Университета Комплутенсе вместе с практикующими врачами из клинических госпиталей в Мадриде и Вальдолиде говорят, что COVID-19 проявляет себя таким образом в 15% случаев. Причём это не всегда связано с повышением температуры. Медики объяснили, как отличить «коверную» головную боль от обычной.
При коронавирусе боль может охватывать все голову, а может — только часть. Характерно её усиление при физической активности и при движениях головой, поворотах, отмечает невролог Хесус Порта Этессам. Такая боль может разбудить человека ночью. Пациенту доставляют дискомфорт громкие звуки, яркий свет.
«Большинство головных болей утихает через сутки — неделю. Но в редких случаях они остаются и не купируются обычными препаратами. К сожалению, у нас уже есть несколько таких пациентов, у которых головная боль стала хронической», - отмечает невролог.Темы: Наука