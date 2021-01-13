Во время геологоразведочных работ в Испании нашли древнеримский акведук

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Древнеримский акведук обнаружен во время геологоразведочных работ в Кармоне (Севилья), которые проводились Андалусской ассоциацией подземных исследований (AAES).
Речь идет об открытии нового акведука, о котором ранее ничего не было известно. Он находится в горной породе под склоном, на котором расположены замок Алькасар-де-Арриба и отель Парадор-де-Туризмо, передаёт агентство EFE. Последняя секция заканчивается там, где стоит скит Девы Марии.
Стоит отметить, что историки догадывались о том, что, по логике, в горе должен быть акведук. Но добраться до него смогли только сейчас. Работы затрудняли постоянные оползни и обвалы.
Акведук укреплен кирпичными стенами и плоской римской черепицей. В некоторых местах отложения карбоната кальция достигли внушительных размеров и осели на дне, сделав туннели труднопроходимыми.
Специалисты пришли к выводу, что акведук построен во времена Древнего Рима, но в XVI — XVIII веках, скорее всего, был модернизирован. Это особенно заметно в последней секции, где позже были возведены фонтан и колонна.