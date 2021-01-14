Евросоюз выделил 300 млн евро на развитие космического сектора

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Решение о выделении 300 млн евро на развитие космического сектора приняли в Евросоюзе. Об этом 13 января сообщает Еврокомиссия (ЕК).
«Еврокомиссия и Европейский инвестиционный фонд объявляют сегодня об инвестициях в космический сектор в размере 300 млн евро», — говорится в сообщении, которое цитирует Regnum.
Также уточняется, что 100 млн евро из данной суммы будут предназначены для поддержки новаторских инноваций в этой сфере.
«Это инвестиции в малые и средние предприятия космической техники, которые приближают к цели перехода к цифровым технологиям», — заявил по этому поводу еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, добавив, что такое решение «поддерживает развитие европейских космических стартапов и показывает, что Европейский космический сектор процветает».