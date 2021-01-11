Учёные рассказали о связи курения и тяжелых форм коронавируса

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Последнее исследование учёных из Королевского лондонского колледжа позволило связать курение с повышенным риском осложнений при коронавирусе. Об этом сообщает в понедельник испанское информационное агентство Europa Press.
Учёные утверждают, что у курильщиков меньше шансов переболеть COVID-19 в лёгкой форме. Ранее в СМИ появлялись предположения, что курение якобы, напротив, облегчает протекание вируса. «В некоторых отчетах предполагалось, что курение защищает от риска COVID-19. Однако на исследования в этой области могут легко повлиять систематические ошибки в выборке», - считает доктор Марио Фалчи. «Наши результаты ясно показывают, что курильщики подвержены более высокому риску широкого спектра симптомов COVID-19, чем некурящие», - подчёркивает он.
Так, у курильщиков выше вероятность развития классической триады симптомов: кашля, температуры и одышки. Другие симптомы тоже могут проявляться ярче именно у курящих пациентов. В частности, они чаще страдают аносмией — потерей обоняния.