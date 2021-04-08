Вакцина AstraZeneca и тромбоз. Кто подвержен опасной реакции?

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Власти Испании приняли решение приостановить вакцинацию AstraZeneca людей младше 60 лет. Сейчас эту вакцину вводят только испанцам в возрасте от 60 до 65 лет. Причиной стал опасный побочный эффект, который выражается во внезапном образовании тромбов. По данным ЕС, в общей сложности из 34 миллионов вакцинированных в Европе случаи тромбоза выявлены у 222. В Испании из 1,7 млн вакцинированных тромбоз выявлен у 12. И пока производители AstraZeneca пытаются понять, почему так происходит, испанские медики рассказали, кто подвержен этой опасной реакции организма.
Мария Хесус Ламас, директор Испанского агентства по лекарственным средствам, на пресс-конференции рассказала, что практически все случаи тромбоза произошли у женщин, которым было меньше 60 лет.
По словам испанских специалистов, тромбозы могут произойти в течение двух недель после вакцинации.
Медики продолжают настаивать: пользы от вакцинации гораздо больше, чем возможного вреда. Побочные эффекты — это нормально. Они встречаются очень редко, но получают широкое освещение в СМИ и формируют неверное представление о вакцине.