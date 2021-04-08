Вакцина AstraZeneca и тромбоз. Кто подвержен опасной реакции?

Власти Испании приняли решение приостановить вакцинацию AstraZeneca людей младше 60 лет. Сейчас эту вакцину вводят только испанцам в возрасте от 60 до 65 лет. Причиной стал опасный побочный эффект, который выражается во внезапном образовании тромбов. По данным ЕС, в общей сложности из 34 миллионов вакцинированных в Европе случаи тромбоза выявлены у 222. В Испании из 1,7 млн вакцинированных тромбоз выявлен у 12. И пока производители AstraZeneca пытаются понять, почему так происходит, испанские медики рассказали, кто подвержен этой опасной реакции организма.