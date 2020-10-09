В Валенсии появились черепахи-захватчики

Экзотические черепахи захватили пруд в Валенсии.
Власти города и специалисты из Фонда Limne бьют тревогу: один из самых крупных водоёмов в Валенсии — пруд в парке Кабесера — оказался во власти крайне инвазивного вида черепах, которые представляют угрозу для всей экосистемы.
Эксперты считают, что экзотические черепахи были выпущены в пруд несознательными горожанами, которые до этого держали их дома. Они хорошо освоились в испанском климате и стали вытеснять представителей местной фауны. Страдают все: другие черепахи, рыбы, ракообразные и даже водоросли, которые активно пожираются захватчицами.
По словам экологов, в итоге это приведёт к тому, что пруд превратится в болото.Темы: Наука Валенсия