В Средиземном море выловили неправильную акулу

У берегов Сардинии поймали очень необычную акулу — без кожи и зубов.
По словам учёных, шансов выжить у такой рыбы практически не было. Но ей это каким-то образом удавалось. Акула плавала на глубине 500 метров.
Специалисты говорят, что это какая-то разновидность пилохвоста (род кошачьих акул). Теперь им предстоит выяснить, почему у рыбы нет ни кожи, ни зубов, и что позвонило ей стать взрослой особью и не погибнуть раньше.
Пока наиболее вероятной им кажется экологическая версия возникновения этой аномалии. Деятельность человека, повышение температуры воды и кислотности в Средиземном море — всё это могло привести к рождению «неправильной» акулы.Темы: Наука