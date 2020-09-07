Испания разрабатывает быстрый тест на коронавирус

Испанские учёные работают над новым экспресс-тестом на коронавирус. Результат тестирования будет известен сразу.
Разработчики обещают, что тест будет точным, быстрым и доступным. Над ним трудится команда специалистов из Центра научных исследований (CSIC) во главе с биологом Луизой Марией Ботелья.
«Надеемся, что его можно будет использовать в медицинских центрах, больницах и многолюдных местах, таких как аэропорты, университеты или концертные площадки». Если всё получится, тест позволит «за секунды» узнавать, инфицирован человек или нет, и, следовательно, пускать его внутрь или нет.
Для проведения теста у человека будут брать слюну и помещать её на портативный биосенсор, который и покажет результат. Разработчики обещают 99-процентную точность тестирования — самую высокую на сегодняшний день.Темы: Наука