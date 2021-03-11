В Мурсии нашли следы древней цивилизации, где правили женщины

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Испанские археологи пришли к выводу, что на месте захоронения, обнаруженном недавно в Мурсии, когда-то находилась цивилизация, где среди правителей были женщины. По подсчётам учёных, цивилизация процветала на Пиренейском полуострове до 1550 года до нашей эры.
С 2013 года группа из более чем десятка исследователей изучает участок Ла-Алмолойя в регионе Мурсия. Постройки относятся к бронзовому веку. Это целые городские поселения. Археологи считают, что на пике своего развития этот народ занимал территорию в 35 тысяч квадратных километров.
Исследование, опубликованное в четверг в журнале Antiquity, задокументировало одну из самых интересных находок на этом месте: останки мужчины и женщины, похороненных в большом керамическом кувшине, которые умерли вместе в середине 17 века до нашей эры. Вместе с ними было похоронено 29 ценностей. Почти все принадлежали женщине, которой на момент смерти было от 25 до 30 лет. Это, в частности, браслеты, кольца и корона, больше похожая на диадему.
Видная роль, которую женщины могли играть в этом обществе, отражена и в других исследованиях. Подобные диадемы были найдены в четырех других женских захоронениях, а их могилы позже использовались для захоронений видных военачальников, что позволяет предположить, что эти места считались особенно статусными.