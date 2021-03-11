Испанский учёный развеял миф о коронавирусе в супермаркетах

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Испанский ученый Хосе Луис Хименес, профессор Университета Колорадо (США) и один из ведущих мировых экспертов по вирусным заболеваниям, развеял один из главных мифов, связанных с коронавирусом.
В интервью телеканалу ABC Paraguay ученый рассказал, что самая большая опасность заражения в супермаркете — в воздухе, которым дышит покупатель. А не в поверхностях, как многие думают. «Если вы идете в супермаркет, опасность не в пакетах, которые вы приносите, опасность в воздухе, которым вы дышите в супермаркете. И нужно проводить как можно меньше времени в супермаркете, лучше проветривать помещения и носить хорошо сидящую маску», - заявил Хименес.
Ученый признает, что в начале пандемии считалось, что поверхности очень заразны. Но теперь «известно, что они очень мало заразны», успокаивает он. «Вам просто нужно постоянно мыть руки, но не нужно дезинфицировать вещи и тратить на это деньги, деньги нужно вкладывать в вентиляцию», - советует он.