Киты раньше времени приплыли к побережью Барселоны 

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В районе комарки Гарраф в провинции Барселона появились финвалы — киты, достигающие порой 25 метров в длину. Сюда они приплывают каждый год на кормёжку, но в этот раз появились раньше. Об этом сообщает ассоциация Edmaktub, которая исследует финвалов в рамках проекта Fin Whale Project.
На этой неделе у каталонских берегов были замечены сразу шесть особей. Их удалось снять с дрона примерно в 6 милях от побережья Виланова-и-ла-Желтру (Барселона).
По мнению экспертов, в этом году океанографические и метеорологические условия способствовали раннему прибытию финвалов. Их численность была очень многочисленной в 2018 году, заметно снизилась в 2019-м, а вот 2020-м провести наблюдения не получилось из-за пандемии и карантина.
«Киты посещают каталонское побережье, чтобы утолить голод. Самый важный вывод, который можно сделать из семи лет исследований проекта Fin Whale Project, заключается в том, что морские воды Гаррафа являются районом нагула для финвалов», - говорят биологи. Летом киты обычно уходят в сторону Атлантического океана.
Финвал является самым крупным китом, который регулярно пересекает Средиземное море.