В Каталонии из колодца вытащили ботинок V века

Из древнего колодца, входящего в древнеримский археологический комплекс Вилауба-эн-Кампос в Каталонии, извлекли идеально сохранившийся остроносый ботинок V века, а также деревянную палку VI века.
На ботинке даже сохранились своеобразные шнурки. Палка тоже выглядит как новенькая, хотя обычно дерево довольно быстро разрушается. По словам археологов, в колодце естественные образом были созданы прекрасные условия для консервации артефактов.
«Мы работаем над гипотезой, что это римское поселение имело отношение не только к сельскому хозяйству, но и к производству мясной продукции. Они поставляли мясо на ближайшие рынки в города вроде Жироны», - рассказал изданию La Vanguardia координатор раскопок Пере Кастаньер. По его оценкам, в поселении жили примерно 25 человек.Темы: Наука