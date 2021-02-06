В Испании внедрили новый метод лечения тяжёлых ковид-пациентов

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Госпиталь Gregorio Marañón стал первым в мире, где начали использовать новый метод лечения тяжелых случаев COVID-19. Если коротко, то схема лечения основана на внутривенном введении обогащенного иммуноглобулина, что часто помогает предотвратить попадание таких пациентов в отделение интенсивной терапии.
Первые два пациента, прошедшие лечение инновационным способом, уже выписаны и чувствуют себя хорошо. Им удалось избежать реанимации, несмотря на довольно тяжёлую форму коронавируса. Об этом, как стало известно Noticia.ru, говорится в сообщении госпиталя.
Сам препарат тоже экспериментальный, но ранее он уже был успешно протестирован при лечении тяжёлой пневмонии. «Поэтому он безопасен, и есть все основания полагать, что он будет полезен и при серьёзных формах ковида», - рассказали в госпитале.
Такая терапия показана пациентам, поступившим с ковидной пневмонией, у которых затруднено дыхание и симптомы которых позволяют прогнозировать ухудшение их состояния. «Когда иммуноглобулины вводятся в больших количествах, иммунная система пациента улучшается», - объяснил иммунолог из Gregorio Marañón Хавьер Карбоне.
Как сообщают испанские СМИ, эта же схема лечение сейчас находится на стадии внедрения в России, Бразилии и Франции.