Пандемия отняла у человечества 20 миллионов лет жизни

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Из-за пандемии коронавируса человечество потеряло более 20 миллионов лет жизни, считают ученые из Университета Помпеу Фабра (Испания). Их исследование опубликовали в журнале Scientific Reports. Для расчетов ученые взяли данные по числу скончавшихся от COVID-19 в 81 стране и проанализировали разницу между возрастом, когда умерли эти люди, и средней продолжительностью жизни в каждой из стран.
При этом применялся метод под названием "Потерянные годы жизни" (YLL) — он позволяет оценить среднее количество лет, которые человек мог прожить, если бы не умер преждевременно. "В общей сложности в 81 стране из-за COVID-19 могло быть потеряно 20 507 518 лет жизни — 16 лет на каждую смерть", — заявил доктор Эктор Аролас. Его слова приводит РИА Новости.
Исследователи подчеркнули, что не учитывали количество лет, потерянных из-за смертей, лишь косвенно связанных с COVID-19. Однако, отметили они, те, кто умер от сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний, из-за пандемии потеряли больше лет жизни.