Испанские ученые открыли неожиданное влияние кофе на мужчин

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Мужчины, которые выпивают хотя бы одну чашку кофе в день, на 15 процентов меньше подвержены глухоте, выяснили ученые Мадридского автономного университета.
Данные исследования опубликованы на научном портале ResearchGate, передает РИА Новости. Ученые наблюдали за 36 тысячами мужчин и женщин среднего возраста, потребляющих каждый день кофе. У каждого из кандидатов проверили слух в начале исследования и затем еще дважды за продолжительный период в 11 лет.
Полученные результаты были проанализированы с учетом и иных факторов, потенциально влияющих на потерю слуха. Например, специалисты следили, соблюдали ли испытуемые правильный образ жизни, курили ли, насколько громкую музыку они слушали.
При этом, как отмечается в исследовании, связи между потреблением кофе и слухом у женщин найдено не было. Ученые объясняют этот феномен различиями в физиологии мужского и женского организма.
"Потребление кофе может благотворно влиять на функцию слуха из-за антиоксидантов и противовоспалительных свойств некоторых соединений, содержащихся в напитке", — считают исследователи.
Также они выяснили, что польза от употребления кофе одинакова вне зависимости от того, пьете вы напиток, содержащий кофеин, или без него, фильтрованный или нефильтрованный.
Доктор Маркос Мачадо-Фрагу, входивший в научную группу, предупредил, что чрезмерное употребление кофе не сможет полностью предотвратить потерю слуха.