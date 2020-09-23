В Испании поменяли тактику лечения рака лёгких и добились большей выживаемости

Группа испанских исследователей обнаружила, что проведение химио- и иммунотерапии перед операцией в связи с раком легких значительно увеличивает выживаемость пациентов. Это позволяет в некоторых случаях лечить даже смертельные опухоли, сообщает Lancet Oncology.
Издание публикует результаты исследования, проведенного специалистами из Испанской группы по лечению рака легких (GECP), которые открывают двери для изменения терапевтического подхода к этому типу опухоли.
Исследование, которое, по словам его авторов, является первым подобным экспериментом во всем мире, дает результаты по выживаемости, которые вдвое превышают те, что удаётся достичь при традиционном лечении этого типа опухолей (химиотерапия после операции).
В исследовании принимали участие пациенты с раком лёгкий на промежуточных стадиях, то есть те, кого ещё можно прооперировать, но у которых опухоль уже распространилась на окружающие лимфатические узлы.
«Мы говорим о том, чтобы сделать смертельно опасные опухоли потенциально излечимыми», - сказал доктор Мариано Провенсио, президент группы и главный исследователь.
Исследование дало многообещающие данные для этого типа пациентов: 89,9% пациентов, включенных в исследование, продемонстрировали двухлетнюю выживаемость, а у 77% болезнь вообще не прогрессировала за это время.Темы: Наука