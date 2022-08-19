В Испании обнаружен аналог Стоунхенджа

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В Испании обнаружен огромный мегалитический комплекс из более чем 500 стоячих камней. Археологи считают, что доисторический памятник в провинции Уэльва может быть одним из крупнейших в своем роде в Европе.
Земля площадью около 600 гектаров предназначалась для плантации авокадо. Прежде чем выдать разрешение, региональные власти запросили исследование в свете возможного археологического значения этого места. Осмотр выявил наличие камней.
Многие камни зарыты глубоко в землю. Их нужно будет тщательно раскопать. Планируется, что работа продлится до 2026 года.