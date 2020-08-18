В Испании найдены останки великана

Останки одного из самых высоких людей в мире обнаружены в Стране Басков. Мигель Хоакин де Элейцегу по прозвищу Гигант из Альцо жил в Испании в первой половине XIX века. Его рост составлял 242 сантиметра, а вес — 203 килограмма.
Мигель в 20 лет перенёс тяжелое заболевание и после этого стал стремительно расти. Его семья зарабатывала, показывая гиганта за деньги. Сначала в Сан-Себастьяне, а потом в других городах и даже странах. В частности, Мигеля возили ко двору испанских, французских и португальских королей. Умер великан в 43 года от туберкулёза. Его останки пропали, и ходили слухи, что их продали или даже украли.
И вот теперь, спустя 160 лет, учёные заявили, что останки гиганта совершенно точно погребены на старом кладбище в его родном городке. Чтобы выяснить это, группа исследователей целую неделю искала кости, которые могли бы принадлежать человеку почти 2,5-метрового роста.
Учёные поспешили сообщить о своей находке не только прессе, но и потомкам Мигеля, которые до сих пор живут в Альцо.
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