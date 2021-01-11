Испанские учёные открыли целебные свойства золота

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Золото обладает довольно мощными антисептическими свойствами и способно уничтожать бактерии, выяснили ученые из университета Universidad Rovira i Virgili (URV).
Как сообщает издание Noticias de la Сiencia, подобно серебру, наночастицы золота могут убивать болезнетворные бактерии, атакуя стенки клеток и разрушая их. Для своих экспериментов испанские учёные использовали наночастицы золота диаметром в восемь раз раз меньше толщины волоса.
Чтобы подтвердить свою гипотезу, исследователи создали искусственную модель мембраны бактериальной клетки и оценили ее реакцию при контакте с наночастицами золота. «Мы наблюдали, что модель самопроизвольно сокращалась до тех пор, пока полностью не разрушилась, и это подтвердило гипотезу о том, что это произошло из-за механического растяжения, применяемого наночастицами в клеточной мембране бактерий», - заявил один из автором исследования.
Впрочем, учёные не исключают, что такими же антисептическими свойствами может обладать любой драгоценный металл.