Учёные раскрыли диету, способную победить головную боль

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Учёные выяснили, что, если придерживаться определённой диеты, можно избавиться от хронической головной боли и мигрени в частности. Испанское издание 20minutos знакомит с результатами большого исследования, опубликованными на страницах журнала BMJ. Группа добровольцев с регулярными мигренями, принимавшая участие в исследовании, смогла с помощью определённых продуктов уменьшить их периодичность и интенсивность. Если коротко, то весь секрет кроется в употреблении пищи, богатой полезными жирами и растительными маслами. А теперь подробнее…
Такого терапевтического результата удалось добиться с помощью углублённого изучения воздействия на организм линолевой кислоты. Это полиненасыщенная жирная кислота, которую обычно получают из кукурузы, соевых бобов и других подобных культур, а также некоторых орехов и семян. Диета с низким содержанием линолевой кислоты и высоким содержанием омега-3 жирных кислот (например, содержащихся в рыбе и моллюсках) может успокоить воспаление и уменьшить боль.
В ходе 16-недельного исследования его участники были случайным образом распределены по одному из трех планов питания. Все получили продуктовые наборы, в которые входили рыба, овощи, хумус, салаты и продукты для завтрака. Одна группа получала пищу с высоким содержанием жирной рыбы или рыбьего жира и пониженным содержанием линолевой кислоты. Вторая — пищу с высоким содержанием жирной рыбы и линолевой кислоты. Третья группа — пищу с высоким содержанием линолевой кислоты и низким содержанием жирной рыбы.
Диета с наименьшим содержанием растительного масла и наибольшим содержанием жирной рыбы давала от 30% до 40% снижения общего числа часов головной боли и сильной мигрени.
Исследование провели совместно учёные из Национального института старения (NIA) и Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизмом (NIAAA), которые входят в состав Национальных институтов здравоохранения США и Университета Северной Каролины ( UNC). В исследовании приняли участие 182 пациента с частыми мигренями.