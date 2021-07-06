Испанские диетологи раскрыли меню идеального завтрака

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Диетологи не устают повторять, что завтрак — это важнейший приём пищи, к которому надо относится со всей серьёзностью. Испанское издание Semana раскрыло меню идеального завтрака, где безупречно подобраны продукты для заряда пользы и энергии на весь день. Специалисты перечислили его основные компоненты. Возможны вариации, но эти восемь составляющих должны присутствовать так или иначе если не каждый день, то хотя бы через день. За исключением кофе, который можно заменить, например, чаем.
Полезны практически всем, но особенно после 40 лет, когда организм теряет способность к регенерации клеток, а производство коллагена уменьшается, что делает кожу более сухой и менее эластичной. Именно в этом возрасте важно употреблять больше овощей и фруктов, особенно богатых витамином С. Прекрасно подойдут для завтрака киви, клубника, грейпфрут и лимон.
Углеводы являются ключом к получению энергии, необходимой нам в повседневной жизни. Овсянка — богатый их источник, который при этом не приведёт к лишнему весу. Эта каша снижает уровень холестерина, борется с запорами и дает чувство сытости.
Обезжиренные молочные продукты без лактозы будет оптимальным вариантом. Они являются отличным источником белка, витаминов и кальция. Добавьте порцию молока в кофе или чай, съешьте нежирный свежий сыр или йогурт.
Начните день со свежего натурального фруктового сока. Можно выбрать традиционный апельсиновый, который содержит фосфор и магний, или разбавить его каким-нибудь другим. Сок лучше сделать самостоятельно в блендере с добавлением воды.
Кофе известен как пробуждающий напиток, который дарит по утрам заряд бодрости и хорошего настроения. Но он также способен снижать аппетит.
Хороши в любом виде: варёные, в виде омлета или яичницы. Это бездонный источник полезных элементов и белка.
Как и семена льна, семена чиа являются хорошим источником полиненасыщенных жиров Омега-3, которые помогают регулировать давление и уровень холестерина, снижая липопротеины ЛПНП и повышая уровень ЛПВП. Добавляйте их, например, в йогурт.
Они содержат белок и полезные жиры, которые гарантируют положительное воздействие на нервную и сердечно-сосудистую системы. Будет достаточно четырёх грецких ореха в день. Не менее хороши миндаль и фундук, только не жарьте их, а употребляйте в сыром виде.