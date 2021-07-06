Испанские диетологи раскрыли меню идеального завтрака

Диетологи не устают повторять, что завтрак — это важнейший приём пищи, к которому надо относится со всей серьёзностью. Испанское издание Semana раскрыло меню идеального завтрака, где безупречно подобраны продукты для заряда пользы и энергии на весь день. Специалисты перечислили его основные компоненты. Возможны вариации, но эти восемь составляющих должны присутствовать так или иначе если не каждый день, то хотя бы через день. За исключением кофе, который можно заменить, например, чаем.