Учёные нашли связь между ожирением и выпадением волос

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Группа исследователей из Токийского медицинского и Cтоматологического университета (TMDU) Японии на мышах доказала, что ожирение может привести к выпадению волос, сообщает испанское информационное агентство Europa Press.
Эксперименты на мышах показали, что ожирение приводит к истончению и выпадению волос. Это происходит из-за воспалительных явлений, которые блокируют регенерацию волосяного фолликула и, в конечном итоге, вызывают его потерю. Обычно это происходит у пожилых, но в случае с людьми, страдающими ожирением, процесс также может быть запущен и в более молодом возрасте. Доказано, что люди с избыточным весом подвержены повышенному риску андрогенной алопеции.
«Диета с высоким содержанием жиров ускоряет истончение волос», - говорит руководитель исследовательской группы Хиронобу Моринага, подчёркивая, что активнее этот процесс происходит у старых мышей.
Учёные уверены, что результаты их исследования помогут выработать тактику профилактики и лечения истончения и выпадения волос.