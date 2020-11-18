Учёные составляют энциклопедию запахов старой Европы

«Когда вы просматриваете печатные тексты, изданные в Европе с 1500 года, то видите множество упоминаний разных запахов — от религиозных, например, ладана, до общественных, таких как запах табака», — объясняет доктор Уильям Туллетт из Английского университета Рескина, автор книги «Запах Англии XVIII века». Туллетт тоже вошел в команду ученых наряду с историками и экспертами в области искусственного интеллекта, сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Проект стартует в январе 2021-го и продлится три года. На первом этапе ученые разработают алгоритм для просмотра исторических текстов на семи европейских языках для вычисления описаний запахов и контекстов, в которых эти запахи возникали, а также для выявления ароматических предметов на картинах и других изображениях.

Полученную информацию внесут в онлайн-энциклопедию европейских запахов. В нее войдут «биографии» различных ароматов, истории, связанные с ними. Причем основными источниками контекста могут оказаться записи во врачебных журналах. «Мы можем обнаружить совершенно разные запахи — розмарина, который использовался для защиты от чумы, или нюхательной соли, применявшейся в случае припадков и обмороков», — объясняет Туллетт.

Цель проекта не только воскресить запахи, но и показать, как их значение менялось с течением времени. «Например, возьмем табак. Аромат товара, который был завезен в Европу в XVI веке, считался экзотическим, но быстро прижился и внедрился в запахи многих европейских городов. И вот уже в XVIII веке мы видим, что люди массово жалуются на курение табака в театрах», — рассказывает Туллетт, подчеркивая, что в современном обонятельном мире запах табака почти улетучился из-за запрета на курение в общественных местах.

Ученые намерены использовать добытую информацию в работе с ведущими химиками и парфюмерами, чтобы воссоздать ароматы прошлого. Композиции могут заинтересовать руководство музеев: добавление ароматического элемента в исторические экспозиции будет стимулировать впечатления посетителей.

В Центре викингов Юрвика в Йоркшире идею с запахами древности успешно используют уже несколько лет: в музее воссоздают аромат X века, что делает визиты особенно запоминающимися.