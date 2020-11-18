Медики рассказали о последствиях коронавируса у молодых и здоровых

Исследователи из Великобритании сделали важное открытие о неприятных последствиях, которые Covid-19 представляет не только для пациентов в группе риска, но и для молодых и здоровых людей. Группа ученых обнаружила сбои в работе органов через четыре месяца после заражения.
Амитава Банерджи, кардиолог и доцент Университетского колледжа Лондона, объяснила газете The Guardian, что существует агрессивное воздействие коронавируса на уровне органов, которое можно отследить. Исследование, получившее название Converscan, было направлено на оценку долгосрочного воздействия Covid-19 на органы примерно 500 человек, относящихся к группе низкого риска. Средний возраст таких пациентов составил 44 года. Это в целом здоровые люди с симптомами коронавируса. Их изучали с помощью МРТ, анализов крови, физических осмотров и анкетирования.
По предварительным данным, у 70% пациентов спустя четыре месяца после заражения возникли проблемы в одном или нескольких органах. Как правило, это сердце, лёгкие, печень и поджелудочная железа. «Хорошая новость в том, что это небольшие отклонения», - успокоила Банерджи.
Часто на проблемный орган указывал тот или иной симптом. Например, наблюдалась связь между одышкой и сердечной и лёгочной недостаточностью. Проблемам с печенью и поджелудочной предшествовали сбои в пищеварительной системе.Темы: Наука