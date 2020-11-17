Испанские диетологи рассказали об опасности креветок

Испанское агентство по безопасности продуктов питания (AESAN) предупреждает, что привычка высасывать сок из креветок опасна.
Речь идёт о головках креветок, которые содержат мякоть чёрного цвета. Диетологи крайне не рекомендуют употреблять её в пищу, так как она содержит кадмий. Этот металл накапливается в организме, особенно в печени и почках. Он токсичен и может в итоге привести к заболеваниям этих органов. Кроме того, Международное агентство по изучению рака классифицирует кадмий как канцерогенный элемент первой категории.
Главный источник попадания кадмия в организм человека — продукты питания. Что касается креветок, то именно в тёмных их частях содержится этот опасный металл, говорят в AESAN.Темы: Наука