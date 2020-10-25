Учёные рассказали об эффективности масок, носовых платков и «кашля в локоть»

Ученые из Индийского технологического института в Бомбее (Индия) провели исследование, доказавшее эффективность использования масок в замкнутых пространствах, например, общественном транспорте. Как сообщает испанское издание 20minutos, выводы учёных изложены в журнале Physics of Fluids.
Когда человек кашляет или чихает, очень важно, что происходит в первые секунды. Установлено, что в промежутке между пятой и восьмой секундой капельки ещё остаются в воздухе. После восьмой секунды они начинают постепенно рассеиваться. От их концентрации в воздухе зависит риск заражения всех, кто находится неподалёку.
В ходе своего исследования учёные наблюдали за так называемым «кашлевым облаком» и высчитывали, насколько оно уменьшается при использовании маски и других подручных средств. Выяснилось, что использование обычной медицинской маски уменьшает облако в семь раз. А маска №95 (респиратор) уменьшает облако в 23 раза. «Мы обнаружили, что всё, что сокращает расстояние, пройденное облаком, например, маска, носовой платок или кашель в локоть, должно значительно уменьшить площадь распространения капель во время кашля и, следовательно, вероятность заражения», - рассказал один из исследователей Раджниш Бхардвадж.Темы: Наука