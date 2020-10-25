Учёные тестируют вакцину от рака легких, кишечника и поджелудочной железы

Исследователи из биомедицинского Института Фрэнсиса Крика в Лондоне разработали вакцину для лечения и профилактики рака легких, кишечника и поджелудочной железы. Первые лабораторные испытания на мышах оказались многообещающими. Учёные планируют представить результаты этого исследования в следующее воскресенье на 32-м симпозиуме EORTC-NCI-AACR по молекулярным мишеням и терапии рака. Это мероприятие из-за пандемии пройдёт виртуально.

Вакцина нацелена на ген под KRAS, который связан с развитием многих типов рака, в том числе рака легких, кишечника и поджелудочной железы. Исследование проведилось доктором Рэйчел Эмблер и его коллегами из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне. «Мы знаем, что если ген KRAS выходит из строя, он позволяет клеткам начать размножаться и стать злокачественными. Совсем недавно мы узнали, что при правильной помощи иммунная система может замедлить этот процесс», - прокомментировал Эмблер.

«Мы хотели посмотреть, сможем ли мы использовать эти знания для создания противораковой вакцины, которую можно было бы использовать не только для лечения рака, но и для обеспечения долговременной защиты от болезни с минимальными побочными эффектами», - добавил руководитель исследовательской группы.

Учёные создали набор вакцин, которые способны вызывать иммунный ответ против большинства наиболее распространенных мутаций KRAS. Вакцины состоят из двух связанных друг с другом элементов: фрагмента белка, продуцируемого раковыми клетками, которые имеют мутированный ген KRAS, и антитела. Исследователи протестировали вакцину на мышах, у которых уже были опухоли легких, а также на других мышах, у которых были индуцированы опухоли. Они изучили мышей, чтобы увидеть, реагирует ли их иммунная система на вакцину, а также посмотрели, уменьшились ли опухоли или нет. Среди мышей с опухолями 65% из тех, кого лечили вакциной, были все еще живы через 75 дней, по сравнению с 15% из тех, кто этого не сделал. У 40% вакцинированных животных через 150 дней все еще не было опухоли, по сравнению с 5% невакцинированных животных (одна мышь). Привив мышей, исследователи обнаружили, что появление опухолей задерживается в среднем на 40 дней.

«Когда мы использовали вакцину в качестве лечения, мы увидели, что она замедляет рост опухолей у мышей. А когда мы использовали ее в качестве профилактической меры, мы увидели, что опухоли не появлялись в течение довольно долгого времени и что во многих случаях они вообще не появились», - резюмировал Эмблер.

По его словам, некоторые предыдущие испытания противораковой вакцины потерпели неудачу, потому что не смогли создать достаточно сильный иммунный ответ, способный найти и уничтожить раковые клетки. «Еще предстоит пройти долгий путь, прежде это исследование сможет помочь предотвратить и лечить рак у людей, но наши результаты показывают, что конструкция вакцины вызвала сильную реакцию у мышей с очень небольшим количеством побочных эффектов», - заключил.