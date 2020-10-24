Ученые рассказали об испанских крокодилах

Ученые из Университета Валенсии говорят, что найденные ими останки принадлежат первым крокодилам на Пиренейском полуострове, которые прибыли в Европу 6 миллионов лет назад.

Как сообщает «Популярная механика», Авторы исследования также подчеркивают, что, скорее всего, из этих мест Crocodylus checchiai мог распространиться по большей части Европы в позднем миоцене. А поскольку было найдено сразу же две отдельные особи, можно предположить, что когда-то в этих местах жила целая популяция. Во время «колонизации» Европы эти рептилии распространились в южных районах Средиземноморья, о чем также свидетельствуют предыдущие итальянские находки, которые раньше не были тщательно изучены.

Сейчас, когда ученые точно знают, что Crocodylus checchiai когда-то был в Европе, они хотят понять, как же он попал в эти места из Африки. Авторы новой работы выдвинули теорию о том, что животные вполне могли приплыть в Европу через море, так как современные крокодилы являются отличными пловцами, которые могут развивать скорость до 32 км/ч в воде.

Например, современный гребнистый крокодил спокойно «выходит в открытое море» в поисках пищи на островах. Есть и другие примеры, подтверждающие эту гипотезу. Из-за своего анатомического сходства с американским острорылым крокодилом, вымерший вид Crocodylus checchiai, который возник в Ливии и Кении, вполне мог быть его предком. Это может говорить о том, что когда-то Crocodylus checchiai смог пересечь Атлантический океан.

https://www.popmech.ru/science/news-635663-6-millionov-let-nazad-v-evropu-priplyli-afrikanskie-krokodily/