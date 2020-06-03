Учёные объяснили связь между уязвимостью к коронавирусу и группой крови

Расшифровав геномы почти 2 тысяч пациентов из Испании и Италии, коллектив медиков и молекулярных биологов под руководством профессора Кильского университета (Германия) Андре Франке выяснил, почему носители второй группы крови более уязвимы к коронавирусу.

"Наши коллеги уже находили свидетельства того, что группа крови может влиять на вероятность заражения вирусом. Наши опыты подтверждают это и указывают на то, что у обладателей первой группы крови шансы заполучить COVID-19 действительно ниже, а второй – выше. Вероятно, дело в том, что связанные с ней мутации повышают свертываемость крови", – цитирует учёных ТАСС.

Ученых интересовало, какие еще генетические факторы, помимо мутаций в гене APOE, могут помогать коронавирусу, а также способствовать осложнениям при COVID-19. Для ответа на этот вопрос генетики расшифровали геномы 1 980 жителей Испании и Италии, которые попали в семь разных больниц с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

Исследователи сравнили наборы мутаций в их генах между собой, а также с тем, как подобные "опечатки" в ДНК распространены среди здоровых жителей их регионов. В общей сложности медики и генетики изучили, как на вероятность развития и характер протекания COVID-19 влияют более 8,5 млн вариаций в структуре генов.

Оказалось, что на вероятность заражения и характер протекания болезни больше всего влияли две мутации, одна из которых находилась на третьей, а другая – на девятой хромосоме. Первая повышала шансы на тяжелые формы коронавируснрой инфекции примерно в 1,77 раза, а вторая увеличивала вероятность заразиться коронавирусом в 1,32 раза. Судя по их расположению внутри хромосомы, первая находилась в гене SLC6A20, а вторая – в той части генома, которая определяет группу крови человека.

И то, и другое, по словам исследователей, было вполне логичным. Дело в том, что ген SLC6A20 напрямую связан с работой рецепторов ACE2, которые коронавирус использует для проникновения в клетки человека, а из-за аналогичных мутаций в девятой хромосоме обычно повышается свертываемость крови, что очень опасно для носителей COVID-19. Подобные мутации чаще встречаются у людей со второй группой крови.

Все это, как отмечают Франке и его коллеги, одновременно объясняет то, почему группа крови влияет на вероятность заражения коронавирусом, а также то, почему иммунитет многих людей совершенно по-разному реагирует на коронавирусную инфекцию, несмотря на похожее состояние здоровья и одинаковый возраст. Подобные генетические различия, как заключают ученые, нужно учитывать при профилактике болезни и госпитализации уже заразившихся людей.