Испания не спешит отказываться от гидроксихлорохина в лечении коронавируса

Исследования о вреде гидроксихлорохина в лечении коронавируса не убедили Испанию отказаться от этого препарата, сообщает El Pais со ссылкой на Испанское агентство по лекарственным средствам и продуктам медицинского назначения (AEMPS).
Ранее издание Lancet опубликовало статью об испытании гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности. Кроме того, самого агентство AEMPS предупреждало о рисках при использовании этих препаратов. Специалисты утверждают, что эти препараты могут вызывать психоневрологические расстройства, острый психоз и даже привести к попыткам самоубийства. Кроме того, возможны такие «побочки»: бессонница, спутанность сознания, мания, галлюцинации, паранойя, депрессия.
Тем не менее, пока отказываться от гидроксихлорохина при лечении коронавируса Испания не намерена. В AEMPS признали, что исследование "предоставляет полезную информацию". "Но речь идет об обсервационном исследовании, а не о клиническом исследовании, поэтому оно не позволяет получить убедительных и неоспоримых доказательств, так как существует много факторов, влияющих на эти исследования, которые могут сделать так, что они (исследования) будут не совсем достоверными", - заявила представитель агентства.
"Мы также не получали никаких предупреждений относительно его безопасности, поэтому ... мы не считаем, что есть причины приостанавливать проводимые исследования или прекращать использовать препарат в рамках экспериментального лечения", - добавила представитель AEMPS.
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