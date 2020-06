Врачи рассказали об особой опасности коронавируса у лысых мужчин

Профессор Карлос Вамбьер из Брауновского университета рассказал The Telegraph, что облысение — тот признак, по которому можно спрогнозировать тяжёлое течение болезни. Об этом говорит статистика. Мужчины гораздо чаще становятся жертвами COVID-19. А лысые мужчины — особенно. В Испании было проведено два исследования. И оба раза предположение о высоком риске для лысых мужчин подтвердилось. Первое исследование показало, что из 41 пациента с тяжёлой формой коронавируса 71% были лысыми. По результатам второго, из 122 пациентов в мадридских госпиталях 79% были лысыми. Материалы этих исследований опубликованы в журнале Американской академии дерматологии (Journal of the American Academy of Dermatology).

Эти выводы совпадают с результатами исследования 9280 пациентов в Венето (Италия). Оказалось, что мужчины с раком предстательной железы, получавшие терапию андрогенной депривацией, на четверть чаще болеют COVID-19, чем те, кто получал другие виды лечения.

