Шесть продуктов, вызывающих головную боль

Голубые сыры. Молочные продукты в целом и выдержанные, ферментированные сыры в частности, например, сыры с плесенью, могут вызывать головную боль. В них содержится большое количество гистамина — производного гистидина, незаменимой аминокислоты, которая участвует в разнообразных физиологических функциях организма. Дефицит диаминоксидазы (ДАО), гормона, расщепляющего гистамин, может привести к высокой концентрации содержания этих веществ в крови, которые обладают сосудорасширяющим эффектом.

Цитрусовые. Цитрусовые богаты гистамином, поэтому при головной боли их потребление следует ограничить. «Мы часто едим цитрусовые зимой, однако они оказывают сосудорасширяющий эффект, который вызывает головную боль», — отмечает Сандра Бакера. Поэтому рекомендуется не только сократить употребление апельсинов, грейпфрутов, лимонов и лайма, но и добавить в рацион те продукты, которые помогают справиться с головной болью. «Например, артишок активирует выработку желчи и улучшает работу печени, а ананас, в котором содержится много магния, также помогает предупредить головную боль», — советует специалист.

Кофе. По данным исследования, опубликованного в American Journal of Medicine, три или более порций кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью. Плохо, что сокращение употребления кофеина также может стать причиной головной боли. «Часто головные боли возникают из-за уменьшения ежедневного количества кофеина. Однако всегда нужно выяснять, связана ли головная боль из-за сокращения количества кофеина с другими причинами, которые можно просто не заметить», — подчеркивает диетолог «Медикадиет» Альваро Санчес (Бlvaro Sбnchez). Согласно результатам исследования, проведенного чикагской клиникой «Даймонд Хедейк», сам кофеин может быть таким же эффективным средством от головной боли, как и некоторые обезболивающие. Однако продолжительность действия меньше и составляет от сорока пяти минут до полутора часов.

Авокадо. Несмотря на свойства авокадо, которое, как оливковое масло и орехи, богато полезными для сердца жирными кислотами, людям, страдающим головной болью, лучше исключить его из рациона ввиду высокого содержания гистамина. Баклажан, шпинат, помидор, перец, мангольд или фасоль — полезные продукты, однако также богаты гистамином. Поэтому при головной боли их следует заменить на продукты с низким содержанием гистамина, например, яблоко, грушу, манго, салат латук, огурец, лук, цуккини или тыкву.

Красное вино. В красном вине содержится большое количество гистамина, поэтому, если мы страдаем головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки. «Кроме высокого содержания гистамина алкоголь вызывает гипогликемию, поэтому рекомендуют отказаться от его употребления», — объясняет Альваро Санчес. Сандра Бакера отмечает, что всегда лучше пить воду, ведь обезвоживание тоже может стать причиной головной боли. «Следует пить воду в течение дня, даже если мы не чувствуем жажды, и употреблять продукты с высоким содержанием воды, например, дыню и арбуз».