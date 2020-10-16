Шесть продуктов, вызывающих головную боль

Диетолог онлайн службы здорового питания Mediterranean Restaurant Сандра Бакера считает, что часто головная боль связана с продуктами, которые мы едим, и режимом питания. В первую очередь диетолог советует своим пациентам, страдающим головной болью, стараться есть каждые три часа. «Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше», — считает Бакера. Среди других изменений она отмечает занятия спортом и правильный режим сна. Кроме того, при головной боли следует отказаться от некоторых продуктов.
Источник: ИноСМИТемы: Наука