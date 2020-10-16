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          Новости Испании » Новости » Наука » Шесть продуктов, вызывающих головную боль

          Шесть продуктов, вызывающих головную боль

          10:37 16.10.2020

          Диетолог онлайн службы здорового питания Mediterranean Restaurant Сандра Бакера считает, что часто головная боль связана с продуктами, которые мы едим, и режимом питания. В первую очередь диетолог советует своим пациентам, страдающим головной болью, стараться есть каждые три часа. «Когда мы не едим много часов, уровень глюкозы в крови снижается, из-за чего может появиться головная боль. Кроме того, частные перекусы позволяют избавиться от тяжести в животе, потому что за раз мы съедаем меньше», — считает Бакера. Среди других изменений она отмечает занятия спортом и правильный режим сна. Кроме того, при головной боли следует отказаться от некоторых продуктов.

          «Noticia.ru»
          1. Голубые сыры. Молочные продукты в целом и выдержанные, ферментированные сыры в частности, например, сыры с плесенью, могут вызывать головную боль. В них содержится большое количество гистамина — производного гистидина, незаменимой аминокислоты, которая участвует в разнообразных физиологических функциях организма. Дефицит диаминоксидазы (ДАО), гормона, расщепляющего гистамин, может привести к высокой концентрации содержания этих веществ в крови, которые обладают сосудорасширяющим эффектом. 
          2. Цитрусовые. Цитрусовые богаты гистамином, поэтому при головной боли их потребление следует ограничить. «Мы часто едим цитрусовые зимой, однако они оказывают сосудорасширяющий эффект, который вызывает головную боль», — отмечает Сандра Бакера. Поэтому рекомендуется не только сократить употребление апельсинов, грейпфрутов, лимонов и лайма, но и добавить в рацион те продукты, которые помогают справиться с головной болью. «Например, артишок активирует выработку желчи и улучшает работу печени, а ананас, в котором содержится много магния, также помогает предупредить головную боль», — советует специалист.
          3. Кофе. По данным исследования, опубликованного в American Journal of Medicine, три или более порций кофеиносодержащих напитков в день могут вызывать головную боль у пациентов с эпизодической мигренью. Плохо, что сокращение употребления кофеина также может стать причиной головной боли. «Часто головные боли возникают из-за уменьшения ежедневного количества кофеина. Однако всегда нужно выяснять, связана ли головная боль из-за сокращения количества кофеина с другими причинами, которые можно просто не заметить», — подчеркивает диетолог «Медикадиет» Альваро Санчес (Бlvaro Sбnchez). Согласно результатам исследования, проведенного чикагской клиникой «Даймонд Хедейк», сам кофеин может быть таким же эффективным средством от головной боли, как и некоторые обезболивающие. Однако продолжительность действия меньше и составляет от сорока пяти минут до полутора часов.
          4. Авокадо. Несмотря на свойства авокадо, которое, как оливковое масло и орехи, богато полезными для сердца жирными кислотами, людям, страдающим головной болью, лучше исключить его из рациона ввиду высокого содержания гистамина. Баклажан, шпинат, помидор, перец, мангольд или фасоль — полезные продукты, однако также богаты гистамином. Поэтому при головной боли их следует заменить на продукты с низким содержанием гистамина, например, яблоко, грушу, манго, салат латук, огурец, лук, цуккини или тыкву.
          5. Красное вино. В красном вине содержится большое количество гистамина, поэтому, если мы страдаем головной болью, от него следует полностью отказаться. В целом противопоказаны все алкогольные напитки. «Кроме высокого содержания гистамина алкоголь вызывает гипогликемию, поэтому рекомендуют отказаться от его употребления», — объясняет Альваро Санчес. Сандра Бакера отмечает, что всегда лучше пить воду, ведь обезвоживание тоже может стать причиной головной боли. «Следует пить воду в течение дня, даже если мы не чувствуем жажды, и употреблять продукты с высоким содержанием воды, например, дыню и арбуз».
          6. Колбасы. В колбасных изделиях содержится большое количество не только гистамина, но и насыщенных жиров низкого качества, которые ВОЗ связывает с повышенным риском развития определенных типов онкологических заболеваний. Поэтому рекомендуется отказаться от употребления сырокопченой колбасы, а также других видов колбасных изделий и мясных продуктов глубокой переработки. Кроме того, не следует съедать такие продукты на ужин. Так мясо глубокой переработки, которое во многих семьях очень часто встречается на столе во время обеда, следует исключить из рациона как из-за высокого содержания гистамина, так и из-за вреда для здоровья. Кроме того, такие продукты «тяжело перевариваются, что может негативно сказываться на самочувствии», — поясняет Сандра Бакера. Для того чтобы предупредить головную боль, очень важно соблюдать правильный режим сна, а значит «предпочитать легкий ужин, стараться всегда ужинать в одно и то же время, а также отказаться от кофеина и других тонизирующих напитков на ночь», — подытоживает специалист.

          Источник: ИноСМИ

          Темы: Наука
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