Испанские археологи откопали самый древний топор в Европе

В Испании найден доисторический топор, который на сегодняшний день может считаться самым древним во всей Европе.
Артефакт обнаружен на месте раскопок в Куэва-Негра (это в Мурсии). Рядом найдены следы костра. По приблизительным оценкам учёных из Университета Мурсии, возраст топора — от 772 до 990 тысяч лет. Предыдущий рекорд принадлежал находкам, сделанным во Франции и Италии. Но те топоры были значительно моложе.
Топор сделан из камня и имеет рукотворные следы на обеих сторонах.
Отчёт о работе археологов опубликован в издании Journal of Paleolithic Archaeology.
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