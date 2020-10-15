В Испании создали фильтры, проверяющие воздух на коронавирус

Испанские учёные научились измерять уровень содержания коронавируса в воздухе. На прошлой неделе международное научное сообщество пришло к выводу, что COVID-19 прекрасно передаётся по воздуху, в связи с чем остро встал вопрос о способах проверки помещений и открытых пространств на предмет наличия в них вирусов. Успешнее всего оказались разработки испанских учёных из Университета Хайме I в Кастельоне.
Между моментом заражения и появления первых симптомов человек считается крайне заразным. Находится рядом с ними — значит подвергать себя высокому риску заболеть коронавирусом. Задача учёных состояла в том, чтобы создать такой фильтр, который будет с высокой степенью точности сканировать пространство вокруг потенциальных носителей COVID-19.
На данном этапе испытания ещё проходят. Сейчас фильтры будут установлены в трёх городах провинции Валенсия: Кастельоне, Валенсии и Аликанте. «Мы их поставим на улицах, где большой пешеходный трафик и много летних террас, ведь именно там люди снимают маски, чтобы попить и поесть», - объяснила руководитель проекта Хуана Мария Дельгадо. Данные будут собирать каждые два дня. В идеале эти испытания в будущем должны привести к появлению подобия светофоров, которые бы сами мониторили пространство и предупреждали о степени заражения воздуха.Темы: Наука Валенсия Аликанте